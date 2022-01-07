В центральной части Нур-Султана сохраняется спокойная обстановка

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Спокойная обстановка сохраняется в пятницу вокруг монумента Байтерек и Министерства иностранных дел Казахстана в центральной части Нур-Султана, передает корреспондент ТАСС.

Близ монумента, который является визитной карточкой города, как и в прежние дни, дежурят несколько машин полиции. В настоящее время подсветка строения отключена. Около здания дипведомства на улице Кунаева тоже нет дополнительных нарядов силовиков.

В расположенном неподалеку кафе, популярном у столичных жителей, достаточно много посетителей. Сотрудник заведения объяснил это тем, что в республике выходной день в связи с празднованием Рождества.

В крупном торгово-развлекательном центре "Керуен" на улице Достык открыт только один боковой вход. Он ведет к расположенному в здании продуктовому магазину, дефицита товаров там не наблюдается, а в связи с отсутствием интернета покупатели расплачиваются только наличными.

Остальные торговые точки ТРЦ закрыты. Перекрыт проход и к банкоматам. Сотрудник охраны в беседе с корреспондентом ТАСС пояснил, что они не работают. В четверг днем около терминалов горожане выстраивались в длинные очереди, чтобы снять деньги из-за невозможности сделать онлайн-платеж. Около расположенной далее по улице Достык мечети горожан нет. Впрочем, зимой в этом районе не бывает большого числа жителей в принципе. Через дорогу от мечети в ТРЦ "Азия парк" торговые павильоны открыты частично, а с витрин убраны товары многочисленных индивидуальных предпринимателей. Отсутствует продукция в магазине компьютерной техники. Один из крупнейших в городе ТРЦ "Хан Шатыр" на проспекте Туран закрыт.

Никаких дополнительных мер безопасности не принято и возле государственного театра оперы и балета "Астана-опера". Зимой здесь тоже редко гуляют. На дорогах с учетом выходного дня и ситуации в стране достаточно много автомобилей, курсирует общественный транспорт.