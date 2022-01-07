Глава британского МИД призвала Россию к большей прозрачности в вопросе военных маневров

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия должна обеспечить прозрачность в вопросе своих военных маневров и вступить в дипломатический диалог с другими странами для снижения напряженности на границе с Украиной.

"Российскому правительству необходимо снизить напряженность, использовать дипломатические каналы и придерживаться обязательств по транспарентности военных действий. Мы будем обсуждать это на встрече Совета Россия - НАТО на следующей неделе", - говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя британского внешнеполитического ведомства по итогам видеооконференции с участием глав МИД НАТО.

"Наращивание российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму неприемлемо. Нет оправданию ничем не вызванной агрессивной политики по отношению к Украине. Мы едины с союзниками по НАТО в призыве к России положить конец враждебным действиям и придерживаться международных соглашений, которые она сама подписала. Мы продолжим защищать демократию в Восточной Европе и по всему миру. Наша поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Мы ясно даем понять, что любое российское вторжение стало бы огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену", - отмечается в нем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.

В Женеве 10 января планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.