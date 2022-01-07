Силовики Атырауской области Казахстана задержали 104 участников беспорядков

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Более сотни участников беспорядков задержаны в Атырауской области Казахстана. Об этом сообщил телеканал " Хабар-24 " со ссылкой на местные власти.

"По данным местных властей, задержаны 104 участника беспорядков, повреждено семь полицейских машин, 35 сотрудников получили ранения. Четыре человека находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии", - сказал ведущий.

По данным телеканала, в Атырауской области также установили блокпосты и усилили охрану стратегических объектов, в этой работе задействованы все правоохранительные органы. "В целом ситуация в регионе стабильная. Общественный транспорт и рынки работают в обычном режиме. Центральная площадь Атырау сейчас пуста. Жители разобрали палатки, которые ранее там установили", - говорилось в эфире.

Стабильную обстановку в городе подтвердил официальный представитель местной администрации Ержан Калымбайулы, отметив, что все социальные объекты работают в штатном режиме. "Для борьбы с террористами создан оперативный штаб. Что касается причиненного ущерба от погромов, то для его подсчета создана специальная комиссия", - сообщил он и напомнил, что для оперативного реагирования на вопросы жителей области круглосуточно работает кол-центр.