В городе Тараз увеличили интервал комендантского часа

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Интервал комендантского часа в административном центре Жамбылской области Казахстана городе Таразе увеличен, он будет действовать с семи вечера до семи утра, в регионе из-за беспорядков введен красный уровень опасности. Об этом сообщил в пятницу " Хабар-24 " со ссылкой на акима (главу) Жамбылской области Бердибека Сапарбаева.

Ранее ограничения действовали с 23:00. "Из дома выходить строго запрещено в это время. Те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Два дня мы не применяли силу против преступников. Из-за этого они сожгли ряд административных зданий. Теперь мы начали применять жесткие меры против них. В областном центре введен красный уровень опасности. Спецоперация продолжается. Поэтому просим жителей не выходить из дома без особой надобности и соблюдать правила комендантского часа", - сказал глава Жамбылской области в эфире телеканала.

На въезде в Тараз установлены 11 блокпостов. В результате нападений в городе пострадали здания мэрии, областной администрации, отделения правящей партии "Нур Отан" и управлений полиции.