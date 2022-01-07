Германия призывает все стороны в Казахстане отказаться от насилия

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Правительство Германии призывает все стороны в Казахстане отказаться от насилия. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"У нас ясная позиция, мы стремимся везде защищать принципы правовой государственности", - сказал глава правительства ФРГ. "Мы призываем отказаться от насилия. Само собой разумеется, насилие нельзя применять в отношении граждан", - отметил Шольц. Он призвал добиться "мирного развития ситуации в стране".

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.