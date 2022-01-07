Глава МИД Латвии: НАТО готова к диалогу с РФ, но не в ущерб ценностям и принципам альянса

РИГА, 7 января. /ТАСС/. НАТО готова вести диалог с Россией, но не в ущерб ценностям или ключевым принципам альянса. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после экстренной видеоконференции глав МИД альянса.

"Хорошая встреча министров иностранных дел стран НАТО, единство союзников, эффективная коллективная оборона и поддержка наших партнеров являются основными элементами противодействия агрессивному поведению России. Мы готовы вести диалог с Россией, но не в ущерб нашим ценностям или ключевым принципам", - написал он в своем Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

В Женеве 10 января планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.