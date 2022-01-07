Бербок: диалог с РФ может происходить в рамках принципов европейской системы безопасности

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Диалог НАТО с Россией может происходить только в рамках основных принципов европейской системы безопасности. Об этом заявила в пятницу в "Твиттере" глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран альянса.

"Во время встречи [видеоконференции] глав МИД НАТО мы согласовали предстоящие диалоговые форматы с Россией и подготовили заседание Совета Россия - НАТО", - отметила она. "Для нас ясно: диалог должен происходить на основе ключевых принципов европейской системы безопасности", - подчеркнула Бербок.