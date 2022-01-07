Греция приветствует созыв Совета Россия - НАТО на следующей неделе

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Греция поддерживает диалог НАТО с Россией и приветствует созыв Совета Россия - НАТО на следующей неделе. Об этом, как сообщили Афинскому Македонскому агентству новостей (АМНА) дипломатические источники, заявил в пятницу министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в своем выступлении на видеоконференции глав МИД стран НАТО.

Дендиас подчеркнул, что "Греция поддерживает диалог НАТО с Россией в рамках своего двойственного подхода" (сдерживание и диалог). Согласно источникам, Дендиас добавил, что для конструктивного диалога необходима деэскалация и потребуется время для того, чтобы этот диалог привел к ощутимым результатам, отмечает агентство.

По словам источников, министр иностранных дел Греции указал, что в этом диалоге с самого начала следует подчеркнуть позиции стран НАТО, основанные "на общих принципах и уважении международного права". "Основной принцип заключается в осуждении любого нарушения территориальной целостности государств, это принцип, которого должны придерживаться во всех случаях союзники по НАТО, а также страны с партнерской связью с НАТО и особенно Украина, которая требует международной солидарности", - сказал Дендиас.

В Греции считают, что Украина, в частности, не поддерживает позицию ЕС по турецким провокациям в отношении Кипра, развивая одновременно военное сотрудничество с Анкарой.

"Министр иностранных дел также отметил, что ОБСЕ может сыграть важную роль в снижении напряженности и контроле над вооружениями", - цитирует агентство дипломатические источники.

Главы МИД стран НАТО провели в пятницу экстренную видеоконференцию для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности, они попытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на заседании Совета Россия - НАТО 12 января.