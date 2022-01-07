Ситуация в Павлодарской области Казахстана находится под контролем властей

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Власти и правоохранительные органы контролируют ситуацию в населенных пунктах Павлодарской области Казахстана, факты мародерства не зафиксированы. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24" со ссылкой на акима (главу) Павлодарской области Абылкаира Скакова.

"Фактов мародерства для предпринимателей, для населения <...> на территории Павлодарской области не допущено", - сказал в эфире телеканала Скаков.

Кроме того, по информации "Хабар-24", с 23:00 до 07:00 (с 20:00 до 04:00 мск) въезд в регион закрыт.