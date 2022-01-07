Ситуацию в городе Семей Восточно-Казахстанской области взяли под контроль

НУР-СУЛТАН, 7 января. /ТАСС/. Ситуация в городе Семей Восточно-Казахстанской области Казахстана взята под контроль, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Хабар-24" со ссылкой на акима (главу) области Даниала Ахметова.

По информации телеканала, в город с рабочим визитом прибыл аким области. Глава региона встретился с руководителями крупных предприятий и банков и отметил, что все социальные выплаты, зарплаты и пенсии жители региона получат своевременно. Он поблагодарил горожан за терпение и призвал не поддаваться на всевозможные провокации со стороны деструктивных элементов, сообщил телеканал.

"В целом ситуация стабильная, сегодня мы <…> находимся в стадии чрезвычайного положения, мы начали по области антитеррористическую операцию", - сказал в эфире телеканала Ахметов.