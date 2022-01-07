Генсек НАТО утверждает, что расширение альянса ведет к распространению демократии

БРЮССЕЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Расширение НАТО ведет к распространению свободы и демократии по всей Европе, поэтому данный процесс жизненно важен и должен продолжаться. С таким утверждением выступил в пятницу генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав МИД стран НАТО.

Он также подчеркнул, что двери альянса должны оставаться открытыми не только для Украины и Грузии, но также для Финляндии и Швеции, если эти государства примут решение о вступлении.

"Расширение НАТО и ЕС реально помогло в последние декады распространить и укрепить свободу и демократию в Европе, поэтому данный процесс жизненно важен, - считает Столтенберг. - И НАТО неоднократно демонстрировала на протяжении последних лет, что наши двери остаются открытыми".

"Мы продолжаем придерживаться решений саммита в Бухаресте в том, что касается Украины и Грузии, и поддерживаем их на пути евроатлантической интеграции в их реформах. Реформы - это важный элемент, поскольку это способ достичь стандартов НАТО, но они также делают общества Украины и Грузии сильнее <...>", - утверждал генсек.

Столтенберг также заявил, что ценными партнерами НАТО являются Финляндия и Швеция. По его словам, для этих двух стран двери НАТО "также остаются открыты, если, конечно, они сами примут решение присоединиться".

Главы МИД стран НАТО обсуждали в ходе видеоконференции согласованную позицию в ответ на российские инициативы по европейской безопасности, которые, в частности, будут обсуждаться в Брюсселе 12-13 января на первом за 2,5 года заседании Совета Россия - НАТО. Одним из требований России к НАТО является отказ альянса от действий по втягиванию в НАТО Украины и Грузии и денонсация политического заявления саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, что обе эти страны в будущем смогут стать членами альянса.