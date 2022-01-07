Глава МИД Словакии заявил, что страна готова к открытому диалогу НАТО с Россией

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Словакия готова к началу открытого диалога между НАТО и Россией. Об этом в пятницу заявил министр иностранных и европейских дел республики Иван Корчок по итогам видеоконференции глав МИД государств - членов Североатлантического альянса.

"Мы (Словакия) готовы к открытому диалогу [НАТО] с Россией. Он, однако, должен сопровождаться немедленной деэскалацией [российской] военной активности на границах [РФ] с Украиной", - приводятся слова главы МИД Словакии на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Руководитель словацкой дипломатии, как подчеркивается в документе, длительное время выступает за то, чтобы Словакия и НАТО строили отношения с Россией на основе открытого диалога и взаимного уважения. Их отношения должны быть свободны от предрассудков и конфронтации.

"Я приветствую факт, что по инициативе НАТО нам удалось договориться о проведении спустя более чем два года совместной встречи с Россией", - сказал Корчок с тем, что Словакия заинтересована в улучшении ситуации в сфере безопасности на восточной границе Североатлантического альянса.