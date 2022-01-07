В Греции заявили о нарушениях военными самолетами Турции воздушного пространства страны

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Турецкие военные самолеты в четверг и пятницу десятки раз нарушили греческое воздушное пространство и пролетели над тремя греческими островами. Об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

"Группа из четырех турецких истребителей F-16 пролетела в пятницу над островком Инусе на высоте 24 000 футов (7 315 метров). Позднее пара турецких F-16 совершила пролет над островком Ро на высоте 27 000 футов (8 229 метров), а затем те же два самолета пролетели над островками Панайя и Инусе на высоте 29 000 футов (8 839 метров)", - говорится в сообщении, которое приводит греческий общественный телеканал ERT1.

Как отмечает газета Proto Thema, в четверг, когда в Греции отмечали Крещение Господне, Турция "продолжала свои провокационные действия, несмотря на существующие между двумя странами меры укрепления доверия, предусматривающие недопущение военных действий в главные национальные и религиозные праздники". Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял участие в традиционной для празднования Крещения в Греции церемонии водосвятия на острове Айос-Эфстратиос, а затем посетил авиабазу на острове Лемнос. За это время Турция совершила 37 нарушений греческого воздушного пространства, из которых 35 были осуществлены самолетами радиоэлектронной борьбы CN-235 и еще два - истребителями F-16, пишет издание.

По сообщению Генерального штаба, нарушения имели место в воздушном пространстве Греции над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря. Во всех случаях на перехват турецких самолетов поднималась греческая военная авиация, которая, в соответствии с международной практикой, заставила нарушителей покинуть греческое воздушное пространство, подчеркнули в Генштабе.

Непростые отношения

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем двух тысяч ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод стало бы "формальным поводом для объявления войны" (лат. - casus belli).

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в воздушное пространство и район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Ежегодно происходят тысячи таких случаев.

В 2006 году в ходе операции по перехвату нарушителей воздушного пространства произошло столкновение турецкого истребителя с греческим самолетом. Турецкий летчик сумел тогда катапультироваться, а греческий пилот погиб. В апреле 2018 года погиб греческий пилот самолета "Мираж-2000-5", участвовавшего в операции по перехвату самолетов ВВС Турции и упавшего в море при возвращении на базу.