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Замгоссекретаря США обсудила с главой МИД Швеции ситуацию на границе РФ и Украины

Стороны выразили обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи на границах Украины

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман обсудила с главой шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде якобы имеющее место наращивание военных сил и техники РФ на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Госдепа.

"Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман встретилась сегодня с министром иностранных дел Швеции Анн Линде", - говорится в документе. В нем отмечается, что стороны обсудили "общую обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи на границах Украины".

Как добавили в Госдепе, Шерман и Линде также "подтвердили свою неизменную приверженность противостоянию глобальным вызовам, среди которых - развитие коллективных усилий [США и Швеции] по прекращению войны в Йемене, укрепление региональной безопасности и продвижение демократии".

Как подчеркнула глава МИД Швеции в своем Twitter, она была рада встретиться с Шерман для подтверждения важности отношений между двумя странами и "непоколебимой поддержки демократических идеалов, безопасности и стабильности во всем мире".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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