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Министры обороны США и Латвии обсудили ситуацию на восточном фланге НАТО

Стороны затронули темы поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, действий РФ в Восточной Европе и гибридных действий властей Белоруссии у границы с Латвией

ТАСС, 7 января. Главы оборонных ведомств США и Латвии Ллойд Остин и Артис Пабрикс обсудили по телефону ситуацию на восточном фланге Североатлантического альянса, в том числе действия РФ в Восточной Европе и положение дел на белорусско-латвийской границе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Министр обороны Ллойд Остин сегодня поговорил по телефону с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом", - говорится в заявлении. Там отмечается, что темой разговора министров был "широкий круг двусторонних вопросов в сфере обороны, в том числе поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, действия РФ в Восточной Европе и гибридные действия властей Белоруссии у границы с Латвией".

По словам Кирби, "министры [также] подчеркнули важность повышения [уровня] готовности и оперативной совместимости между вооруженными силами США и Латвии". Кроме того, согласно заявлению, глава оборонного ведомства США поблагодарил своего латвийского коллегу "за постоянную приверженность его страны повышению обороноспособности [НАТО]".

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