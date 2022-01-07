Блинкен заявил, что США не будут принимать никаких решений по Украине без ее участия

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений по безопасности в Евроатлантике, касающихся Украины, без участия Киева. С таким заверением выступил в пятницу на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы полностью привержены принципу "ничего по Украине без Украины". Так же как мы полностью привержены принципу "ничего по Европе без Европы", - провозгласил Блинкен.

Он пообещал, что глубокие консультации Запада с участием Украины будут продолжаться. "Это взаимодействие будет продолжаться. Эта координация [действий], эти консультации, эта связь будут сохраняться в ходе данного процесса, к примеру при [российско-американском] диалоге по стратегической стабильности, когда мы говорим с союзниками и партнерами заранее, как я сегодня. Мы будем поступать таким же образом после переговоров, чтобы уведомлять [союзников] о произошедшем", - заявил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства США также напомнил, что "будет заседание Совета (Комиссии) Украина - НАТО в преддверии заседания Совета Россия - НАТО". "И, конечно, Украина является участницей ОБСЕ", - добавил Блинкен.

10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.