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Блинкен утверждает, что Россия бросает вызов всему существующему мировому порядку

Действия Москвы угрожают создать новый прецедент на территории Европы, когда на обсуждение выносятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности, отметил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Россия своими действиями на мировой арене якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы и бросает вызов всему сложившемуся мировому порядку. Такое мнение выразил в пятницу на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его версии, действия Москвы "угрожают создать новый прецедент на территории Европы, когда на обсуждение выносятся основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности". Эти принципы, продолжил Блинкен, заключаются в том, что "границы и территориальная целостность государства не могут быть изменены силой", "неотъемлемое право граждан демократических государств принимать решения в своих странах и определять будущее своей страны" должно уважаться, а "все члены международного сообщества связаны едиными правилами и должны нести издержки, если они не выполняют взятые на себя твердые обязательства".

"Эти принципы выходят за пределы Украины, они выходят за пределы Европы. Это фундаментальные правила, лежащие в основе мирового порядка, который мы вместе пытаемся установить, сохранить и при необходимости скорректировать. Бросая им вызов, Россия стремится бросить вызов самой международной системе и расшатать наш трансатлантический альянс, подорвать наше единство, принудить демократические страны потерпеть поражение", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он вновь назвал дипломатию "единственным ответственным способом урегулирования этого кризиса".

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.

Теги
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