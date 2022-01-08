США ведут консультации с союзниками перед переговорами с Россией по безопасности

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. США обсудят на консультациях с Россией по безопасности целый ряд вопросов, американская администрация находится в тесном контакте с союзниками и партнерами в преддверии таких переговоров в Европе на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я думаю, что мы обсудим целый спектр вопросов. Это то, о чем мы ранее говорили, - сказала она. - <...> Мы продолжим находиться в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в преддверии трех раундов дипломатических переговоров, которые начнутся на следующей неделе (России с США, НАТО и ОБСЕ)".

На просьбу пояснить, обеспокоены ли США тем, что ввод контингента ОДКБ в Казахстан якобы приведет к росту влияния России, Жан-Пьер повторила, что на переговорах в Европе "будет широкий круг вопросов". "Я не хотела бы их предвосхищать", - отметила представитель Белого дома.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.