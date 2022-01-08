В "Союзе-90"/"зеленые" ФРГ допустили как ослабление, так и ужесточение санкций против РФ

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает возможным как ослабление антироссийских санкций, так и их ужесточение. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью журналу Der Spiegel.

Нурипур назвал "очень тревожным" якобы имеющее место наращивание российских сил у границ с Украиной. "Мы не знаем о мотивах мобилизации, но мне приходят в голову не слишком много благонамеренных причин", - заметил он. "Сейчас, однако, пробил час дипломатии", - полагает политик. "Никто не хочет новых санкций [против России], но они могут стать необходимыми", - предупредил он. "Они должны быть ослаблены, если Россия пойдет на уступки, или же ужесточены, если Россия обострит ситуацию", - полагает Нурипур.

Отвечая на вопрос о возможности оказания военной поддержки Украине, он отметил, что в данном случае речь может идти о помощи внутри НАТО и Евросоюза (ЕС). "Разумеется, ситуация была бы иной, если бы были заняты газовые платформы у Одессы, если бы российские солдаты находились на удалении в немногих километрах от румынских и тем самым от территориальных вод ЕС", - утверждал Нурипур.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.