И.о. главы правительства Казахстана обсудил с премьером Киргизии ситуацию на госгранице

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым обсудил ситуацию на госгранице. Об этом в субботу сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Обсуждена обстановка на государственной границе двух стран, а также актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Киргизией в контексте общественно-политической ситуации в Казахстане. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - говорится в сообщении.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.