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Протесты в Казахстане
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Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия

Президент Белоруссии ранее также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия. Об этом сообщает в субботу пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.

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"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января, - отмечается в сообщении. - Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия".

Лукашенко 7 января также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Касаясь деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. В этот же день вечером Лукашенко обсудил положение дел в Казахстане с первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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