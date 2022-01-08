Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия. Об этом сообщает в субботу пресс-служба белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.

"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января, - отмечается в сообщении. - Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия".

Лукашенко 7 января также провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Касаясь деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. В этот же день вечером Лукашенко обсудил положение дел в Казахстане с первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.