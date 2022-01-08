МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Белорусские военнослужащие охраняют объекты военной инфраструктуры Казахстана, к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка не привлекаются. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

"Воинский контингент миротворческих сил Беларуси приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана", - говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что белорусские военнослужащие "выполняют поставленные задачи в плановом режиме, при этом нештатных ситуаций не зафиксировано".

Минобороны подчеркивает, что по договоренности с казахстанской стороной военнослужащие миротворческих сил ОДКБ "не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране".

Ранее сообщалось, что в Казахстан была направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций. 7 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не воевать, а помочь наладить мир, он отметил, что направление в Казахстан сил ОДКБ действует отрезвляюще на тех, "кто решил там погреть руки".