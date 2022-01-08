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Политсоветники из Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что "провел телефонный разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном"

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Политические советники лидеров стран - участниц "нормандского формата" - Франции и ФРГ - посетят Киев на следующей неделе. Об этом сообщил в воскресенье глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран - участниц нормандского формата, приедут в Киев", - написал он в Facebook.

Ермак также сообщил, что "за последние два дня провел телефонный разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном". "Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - добавил он. По словам главы офиса Зеленского, после этого он также побеседовал с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и "обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности".

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак провел в четверг в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Козак сообщил по итогам переговоров, что стороны договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины, для скорейшего завершения конфликта на востоке страны. Собеседники также заявили о необходимости добиться полного выполнения Минских договоренностей по урегулированию в Донбассе.
 

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