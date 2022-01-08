В СНГ рассчитывают, что Евразийский цифровой форум пройдет в Алма-Ате в феврале

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Руководство СНГ и ЕАЭС рассчитывает, что обстановка в казахстанском городе Алма-Ате позволит провести там Евразийский цифровой форум, который традиционно проходит в феврале. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в опубликованном в субботу на сайте организации заявлении, посвященном массовым беспорядкам в Казахстане.

"В последние три года город Алматы стал традиционной площадкой для проведения в начале февраля Евразийского цифрового форума. Мы в Исполкоме СНГ вместе с коллегами из ЕАЭС и нашими друзьями в Казахстане искренне надеемся, что обстановка в республике и в городе Алматы в предстоящие недели нормализуется настолько, что позволит сохранить эту традицию и провести цифровой форум в южной столице Казахстана", - заявил Лебедев.