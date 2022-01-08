{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Дату заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ еще не определили

Как отметил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, на заседании будет обсуждаться ситуация в Казахстане

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится в ближайшие дни, дата еще не определена. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"В ближайшие дни в режиме видеоконференции состоится заседание СКБ ОДКБ, дата еще не определена", - сказал он.

Как отметил Зайнетдинов, на заседании будет обсуждаться ситуация в Казахстане.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев предложил в ближайшие дни провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент России Владимир Путин поддержал это предложение.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку
Протесты в Казахстане. Онлайн
Читать полностью