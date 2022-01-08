Дату заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ еще не определили

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится в ближайшие дни, дата еще не определена. Об этом сообщил ТАСС в субботу пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

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"В ближайшие дни в режиме видеоконференции состоится заседание СКБ ОДКБ, дата еще не определена", - сказал он.

Как отметил Зайнетдинов, на заседании будет обсуждаться ситуация в Казахстане.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев предложил в ближайшие дни провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент России Владимир Путин поддержал это предложение.