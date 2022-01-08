Минобороны Армении опровергло заявление Баку об отстреле на восточном направлении границы

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило, что информация Баку об обстреле армянскими вооруженными силами в субботу позиций азербайджанской стороны на восточном направлении границы не соответствует действительности.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства.

В ведомстве добавили, что "на данный момент ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы и находится под полным контролем ВС Армении".