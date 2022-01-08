Иран расширил санкционный список против США, введенный после убийства генерала Сулеймани

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Иран добавил 51 официальное лицо в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщило в субботу иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

Санкционный список пополнили, в частности, руководитель Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен (занимал пост в 2019-2021 годах).

Ранее в список были включены экс-президент США Дональд Трамп, бывшие госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспел и другие высокопоставленные американские чиновники, однако их точное число не указывалось.

3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.