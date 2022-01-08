Турция призывает всех действовать с осторожностью в преддверии встречи между РФ и НАТО

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Турция призывает всех действовать с осторожностью в преддверии заседания Совета РФ - НАТО. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Сейчас кризис немного усилился, но эта тема продолжается уже много лет. Речь идет и о Крыме, и об Украине, и о Донбассе, и об оккупации. Мы неоднократно заявляли, что не признаем аннексию Крыма, прежде всего это говорил наш президент, - цитирует Анатолийское агентство министра, который отвечал на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию между РФ и НАТО. - Наша политика ясна, мы выступаем за мир и решение проблем путем переговоров. Любое внезапное действие может стать началом цепочки каких-либо событий. Это может вызвать некоторые неприятности, поэтому мы снова и снова говорим нашим собеседникам, что очень важно действовать с осторожностью".

Между тем по поводу поставок Анкарой боевых беспилотных летательных аппаратов Киеву Акар выступил с утверждением, что это "сотрудничество частной компании с Украиной".

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.