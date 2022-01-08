В Абхазии задержали четверых участников беспорядков в Сухуме

СУХУМ, 8 января. /ТАСС/. Прокуратура Сухума задержала четверых участников массовых беспорядков, произошедших у стен парламента Абхазии 21 декабря, когда проходил митинг оппозиции. Об этом сообщается на официальном сайте генеральной прокуратуры Абхазии в субботу.

"Прокуратурой города Сухума в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках и применением насилия в отношении представителей власти, имевших место 21 декабря 2021 года, задержано четверо подозреваемых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые задержаны по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 206 ("Массовые беспорядки") и частью 1 статьи 320 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК Республики Абхазия. По поручению органа предварительного расследования оперативными службами Службы госбезопасности совместно с МВД Абхазии "продолжаются оперативно-разыскные мероприятия в отношении иных лиц, причастных к совершению данного преступления". Части 1 и 2 статьи 206 предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, а также на срок от четырех до восьми лет. Часть 1 статьи 320 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного "Народно-патриотического союза Абхазии".

Абхазская оппозиция 21 декабря 2021 года провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, когда оппозиционеры пытались прорвать кордон и войти на территорию парламента. В итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.