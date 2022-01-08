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Протесты в Казахстане

Посол в РФ: больше 170 граждан Казахстана не могут вернуться на родину из России

Однако с 9 января ситуация должна улучшиться, считает Ермек Кошербаев

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 170 граждан Республики Казахстан не могут вернуться в страну из России, с 9 января ситуация должна улучшиться. Об этом заявил в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

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"На вчерашний день где-то было порядка 170 человек, конечно, [сейчас] количество больше намного. <…> Многие Россию выбирают в качестве транзита, думают, что получится вернуться. Но, я думаю, с завтрашнего дня эта ситуация будет рассасываться, поскольку Алма-Атинский аэропорт работает после 10 числа [10 января], а в Астане аэропорт уже вернулся к мирной жизни", - сказал он.

Кошербаев добавил, что граждане Казахстана, желающие вернуться на родину, находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах России.

"Мы всячески стараемся подбодрить наших людей, где-то кто-то доволен, кто-то не доволен, но в целом процесс находится под контролем", - подчеркнул он.

Ранее пресс-атташе дипломатического представительства Александр Астанин сообщил корреспондент ТАСС, что уже несколько сотен российских граждан обратились в посольство РФ в Казахстане за информацией об авиарейсах.

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