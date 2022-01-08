Посол Казахстана заявил, что видел на "некоторых ресурсах" памятки по захвату учреждений

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев сообщил, что не видит явного вмешательства на официальном уровне во внутренние дела республики со стороны партнеров, при этом в блогосфере есть "некоторые ресурсы", где размещают инструкции по захвату различных госучреждений.

"Есть, конечно же, как наш президент [Касым-Жомарт Токаев] отметил, определенное вмешательство. Во всяком случае, я на паре-тройке ресурсов видел: конкретно расписывалось, как надо захватывать те или иные учреждения, прямо памятки были", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Кошербаев уточнил, что эти же ресурсы распространяли аналогичную информацию и во время беспорядков в Белоруссии после президентских выборов.

"На дипломатическом уровне я не могу сказать, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если такое есть, то на уровне идеологическом. Официально, на государственном уровне, естественно, ничего такого не происходит. Более того, есть понимание процесса, [того], что в Казахстане творится, наши посольства на связи со своими партнерами в этих государствах", - сказал он.

Посол сообщил, что и. о. министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди обсудил ситуацию в республике с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Объяснил ситуацию - в целом есть понимание того, что происходит", - сказал Кошербаев. Он добавил, что в первую очередь американскую сторону интересовал вопрос сохранности инвестиций, так как США являются крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.