Оппозиция Абхазии считает провокацией задержание участников декабрьского митинга в Сухуме

СУХУМ, 8 января. /ТАСС/. Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА), объединяющий девять оппозиционных партий и общественных организаций республики, считает действия правоохранительных структур, задержавших в субботу участников массовых беспорядков в Сухуме 21 декабря, провокационными. Об этом говорится в заявлении НПСА, опубликованном в Telegram-канале "Аидгылара News".

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии. 8 января прокуратура сообщила о задержании четверых подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.

"Действия оперативных служб страны, направленные на задержание участников оппозиционного митинга 21 декабря 2021 года, считаем несправедливыми, провокационными, недальновидными и попросту опасными. Налицо попытки власти устранить политических оппонентов и спокойно избрать [12 марта] карманный парламент", - говорится в заявлении НПСА. По мнению оппозиции, "власть встала на путь эскалации и демонстративно делает шаги, направленные на запугивание народа, и это приведет к резкому обострению внутриполитической ситуации, дестабилизации обстановки в стране с непредсказуемыми последствиями".

НПСА заявляет, что "митинг 21 декабря 2021 года является следствием отказа власти от предложенного оппозицией формата конструктивного диалога, а также однобокой оценки совершенных представителями власти преступлений". "Попытки же обвинить участников [митинга] в массовых беспорядках несостоятельны, так как необоснованная агрессивность сотрудников правопорядка, стрельба из огнестрельного оружия по шинам автобусов, нецензурная брань, провокационные выкрики "защитников" власти и применение против народа спецсредств явились причиной проявления ответной реакции. <…> Вся ответственность за последствия фактов очередной демонстрации однобокой оценки, выразившейся в задержании участников оппозиционного митинга 21 декабря 2021 года, целиком и полностью ляжет на президента Республики Абхазия - Бжания Аслана Георгиевича", - подчеркивает оппозиция.

НПСА обратился ко всем общественным организациям, политическими партиям и общественным деятелям с просьбой "не оставаться в стороне". По мнению оппозиции, "восстановление правопорядка будет легитимным только в случае применения закона вне зависимости от политической принадлежности фигурантов и сроков давности". При этом в заявлении отмечается, что "команда под руководством нынешнего президента Бжания на протяжении 6 лет [до 2020 года] устраивала несанкционированные митинги, перекрывала республиканскую трассу, штурмовала административное здание МВД, организовывала массовые беспорядки и попытки штурма комплекса правительственных зданий".

Абхазская оппозиция 21 декабря 2021 года провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, когда оппозиционеры пытались прорвать кордон и войти на территорию парламента. В итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.