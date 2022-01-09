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Пандемия COVID-19

США согласились ограничить выход военных с баз в Японии из-за коронавируса

Из-за всплеска заражений на военных объектах США суточный прирост новых случаев COVID-19 среди населения Окинавы вырос до рекордно высоких показателей за все время пандемии

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Япония и США достигли общего соглашения по вопросу ограничения выхода американских военнослужащих с расположенных на японской территории баз из-за роста количества заражений коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

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"В результате проведенных с американской стороной обсуждений мы достигли общего соглашения по поводу ограничения выхода [с военных баз] без необходимости в качестве меры по борьбе с распространением инфекции. Сейчас мы работаем над деталями соглашения", - сказал он.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава в конце декабря. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прилете в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует.

Из-за всплеска заражений на военных объектах США суточный прирост новых случаев коронавируса среди населения Окинавы, а также префектуры Ямагути, где расположена другая база Ивакуни, вырос до рекордно высоких показателей за все время пандемии.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.

Теги
ЯпонияСШАКисида, ФумиоПандемия COVID-19
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