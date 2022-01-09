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Протесты в Казахстане
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Все дороги республиканского значения в Казахстане открыты

Движение автотранспорта обеспечено, заявили в Мининдустрии

НУР-СУЛТАН, 9 января. /ТАСС/. Дороги республиканского значения в Казахстане открыты, движение автомобилей обеспечено. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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"На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме", - говорится в сообщении.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок был в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.

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