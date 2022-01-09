СМИ: сообщения о встрече главы МИД талибов и лидера нацсопротивления недостоверны

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сообщения о якобы запланированной встрече между главой МИД в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амиром Ханом Моттаки и лидером афганского Фронта национального сопротивления Ахмадом Масудом не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Aamaj News.

Источники агентства опровергли сведения о якобы имевших место переговорах между Моттаки и Масудом в Иране, назвав данную информацию сфабрикованной. "Не было никакой встречи между Масудом и Моттаки", - сообщает Aamaj News.

В субботу глава МИД в правительстве талибов прибыл с первым визитом в Иран после прихода радикалов к власти в Афганистане. В повестке переговоров Моттаки в Тегеране - двустороннее сотрудничество в экономической области, вопросы транзита и беженцев.