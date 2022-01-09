Министр иностранных дел Кипра уходит в отставку

НИКОСИЯ, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил в воскресенье, что уходит в отставку с 11 января.

"Несколько дней назад я подал прошение об отставке президенту Республики [Кипр Никосу Анастасиадису], который принял его в пятницу утром и которое вступит в действие начиная со вторника, 11 января 2022 года", - сказал Христодулидис, выступая перед журналистами в МИД республики.

Свое заявление он сделал на фоне сообщений в прессе о том, что у него есть амбиции участвовать в президентских выборах 2023 года, а также в связи с тем, что руководство правящей партии "Демократический сбор" оказывает на него давление, чтобы он эти амбиции открыто обозначил. На данный момент Христодулидис пока формально не заявлял о намерении бороться за пост президента.