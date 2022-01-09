Посол Ирана в Киеве заявил, что семьи жертв крушения самолета не просили компенсаций

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Киеве Манучехр Моради утверждает, что семьи украинцев, погибших во время катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в небе над Тегераном в январе 2020 года, не обращались за получением денежной компенсации.

"Правительство Ирана <...> определило сумму компенсации в размере $150 тыс. [для выплаты семьям жертв катастрофы]. Относительно того, какое количество семей получило эту сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако кто-то получил эту сумму. Относительно украинских семей - ни одна из них пока не обращалась", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью украинскому агентству УНН.

В минувшую субботу замгенерального прокурора страны Максим Якубовский заявил, что прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров. Он назвал уничтожение гражданского самолета "беспрецедентным случаем, когда весь мир стал на защиту 176 невинно убитых людей". Ранее он сообщил, что за два года в рамках уголовного дело о катастрофе в разные страны направлено 26 запросов. При этом Иран фактически продолжает игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи.

Трагедия в небе над Тегераном

Рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель, пролетающую рядом с военным объектом.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует выплатить компенсации в 150 тыс. долларов семьям погибших. До этого он сообщал, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту пройдет в Иране в ближайшее время.

В середине декабря 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций, пригрозив в противном случае международным разбирательством. 4 января 2022 года стало известно, что суд в канадской провинции Онтарио постановил, что Иран должен выплатить компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести погибших канадцев.

Иран уклоняется от переговоров

6 января Украина, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что Иран уклоняется от переговоров и отказывается выплачивать компенсации. В размещенном на сайте МИД Украины совместном документе международной группы, в которую входят представители названых стран, отмечается, что, "несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, все дальнейшие попытки убедить Иран и продолжать переговоры бесполезны". В документе подчеркивается, что теперь международная группа сосредоточится на поиске решения "в соответствии с нормами международного права".

Страны, говорится в тексте, выражают единство в обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, а также обещают сделать все для полного возмещения ущерба. 8 января появилась информация, что Тегеран готов вести переговоры о возмещении родственникам жертв катастрофы в двустороннем межгосударственном формате.