Новый глава МИД Чехии заявил, что намерен искать путь для разморозки отношений с Россией

ПРАГА, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, вступивший в должность 17 декабря, намерен искать путь, чтобы разморозить отношения республики с РФ. Об этом он заявил в воскресенье, выступая в дискуссионной передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24 .

"Мы будет искать путь, как разморозить чешско-российские [отношения]. Для этого потребуется время и терпение. Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы [как страна] в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии. Вопросом [является], как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить и что мы можем иметь предметные, нормальные отношения", - сказал Липавский.

В МИД Чехии, по его словам, продолжится проведение круглых столов с участием экспертов ведущих политических партий республики, в ходе которых будут обсуждаться перспективы отношений с Россией. Министр выразил озабоченность по поводу свертывания контактов с РФ на официальном уровне. "Мы обмениваемся только [дипломатическими] нотами. Министры иностранных дел и премьеры не встречались более чем 10 лет. Не проводятся консультации и на уровне заместителей [глав МИД]. Эта ситуация может относительно легко вести опять к целому ряду недоразумений", - сказал Липавский.

"Дипломаты должны встречаться", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ведущего передачи, нанес бы он визит в Москву. Это могло бы произойти лишь при определенных условиях. Липавский, высказавший ряд претензий в адрес России, не исключил в перспективе и возможность визита в Прагу министра иностранных дел РФ.

Принимавшая участие в передаче заместитель председателя Европарламента Дита Харанзова связала возможную нормализацию российско-чешских отношений с урегулированием вокруг Украины и ситуацией в Казахстане. "Не знаю, лучший ли сейчас момент для нормализации отношений с РФ", - отметила она с тем, что обострение отношений с Москвой произошло весной 2021 года в связи с реакцией Праги на инцидент со взрывами военных складов в деревне Врбетице (восток республики).

В данный момент развитие российско-чешских отношений, по ее мнению, должно происходить на уровне молодежи и контактов между рядовыми гражданами обеих стран. Европарламент, по словам его вице-спикера, поддерживает гражданское общество в РФ.

Обострение отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.