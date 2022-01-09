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Блинкен заявил, что США продолжат предоставлять Украине средства для защиты

США продолжат предоставлять Украине средства для защиты - Блинкен.

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Новый глава МИД Чехии заявил, что намерен искать путь для разморозки отношений с Россией
Ян Липавский отметил, что "для этого потребуется время и терпение"
Новый глава МИД Чехии заявил, что намерен искать путь для разморозки отношений с Россией
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