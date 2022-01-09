Глава МИД Чехии: беспорядки могли использовать для попытки госпереворота в Казахстане

ПРАГА, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не исключил, что беспорядки в Казахстане были использованы определенной властной группировкой для совершения госпереворота. Такое мнение политик выразил в воскресенье, выступая в дискуссионной передаче "Вопросы Вацлава Моравца" телеканала СТ24 .

"Мы до сих пор не знаем, что происходит в Казахстане. Кажется, что определенная, иная, властная группировка [в Казахстане могла использовать] эти бури [беспорядков] с целью злоупотреблений, для вызова [государственного] переворота", - отметил министр.

Липавский проинформировал, что на будущей неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. На ней будет обсуждаться выработка позиции сообщества по ситуации в Казахстане.

Принимавшая участие в передаче заместитель председателя Европарламента Дита Харанзова выразила мнение, что Евросоюз должен решительным образом реагировать на ситуацию в Казахстане "потому, что там стреляют в людей". Она осудила соответствующие действия властей Казахстана.