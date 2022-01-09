Блинкен: переговоры США и РФ 10 января пройдут в рамках диалога по стратстабильности

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Переговоры между США и Россией 10 января станут продолжением диалога по стратегической стабильности, проблематика НАТО и более широкие проблемы европейской безопасности будут подняты позднее в соответствующих форматах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Переговоры на этой неделе сфокусированы на трех направлениях. Во-первых, это прямые двусторонние переговоры между Россией и Соединенными Штатами, которые являются частью того, что мы называем диалогом по стратегической стабильности. Эта работа была запущена после того, как мы продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях в начале прошлого года. Запущена с тем, чтобы посмотреть, есть ли еще шаги, которые наши страны могут предпринять в сфере контроля над вооружениями", - сказал он.

Блинкен при этом отметил, что вопросы интересов НАТО и России будут обсуждаться на встрече Совета Россия - НАТО. "Есть еще ОБСЕ, которая объединяет 57 стран, в том числе Россию, Украину, США, европейских союзников и партнеров. Там мы можем говорить о более широких темах европейской безопасности", - добавил госсекретарь.

10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.