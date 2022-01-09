СМИ: боевики сирийской оппозиции захватили в заложники 11 граждан в провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Члены подконтрольных Турции вооруженных формирований сирийской оппозиции напали в воскресенье на поселки Телль-Халаф и Абу-эс-Сун на северо-западе провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, боевики устроили погромы в домах мирных граждан и захватили в заложники 11 человек, в том числе двух женщин, которых увели в неизвестном направлении.

Поселки Телль-Халаф и Абу-эс-Сун находятся в окрестностях пограничного города Рас-эль-Айн (611 км от Дамаска), который контролируют протурецкие группировки "Фиркат Хамзат", "Султан Мурад" и "Ахрар аш-Шаркия".

По информации агентства, бандформирования терроризируют население города и окрестных поселков, отнимают дома, имущество, скот и собранный урожай. На улицах пограничных населенных пунктов регулярно вспыхивают перестрелки между враждующими группировками, которые борются за контроль над контрабандной торговлей.

Агентство SANA передало, что в воскресенье в ходе перестрелки между боевиками на севере Сирии погиб один мирный житель и еще несколько человек получили ранения.

В 2019 году Анкара провела в провинциях Ракка и Хасеке военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Эту территорию удерживают сейчас в своих руках формирования сирийской оппозиции, которым оказывает военную помощь Турция. В пограничной местности действуют также курдские отряды из "Сил народной самообороны", которые совершают вылазки против турецких войск и боевиков оппозиции.