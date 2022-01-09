Белый дом готов ответить на любые атаки со стороны Ирана в отношении американцев

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Администрация США готова отреагировать на любые нападения со стороны Ирана на американских граждан в свете введения Тегераном санкций в отношении более 50 человек. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Как отмечается в документе, в субботу "Иран заявил о введении санкций в отношении 52 американцев". "Они сделали это в то время, когда подконтрольные Ирану силы продолжают нападения на американских военных на Ближнем Востоке, а иранские должностные лица угрожают осуществить террористические операции в США и других странах. Не сомневайтесь, что США защитят своих граждан и обеспечат их безопасность", - подчеркнул Салливан.

Помощник президента констатировал, что в США есть "разногласия по политическим вопросам", в том числе касающимся Ирана. Вместе с тем он заверил, что власти США "едины в решимости противостоять угрозам и провокациям". "Мы будем взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить сдерживание и ответить на нападения со стороны Ирана. Если Иран атакует кого-либо из наших граждан, включая 52 человека, имена которых назвали вчера, он столкнется с серьезными последствиями", - заявил Салливан.

В субботу Иран добавил более 50 официальных лиц в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Санкционный список пополнили, в частности, действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.

3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.