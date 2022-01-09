Финляндия отметила важность сохранения в своих руках возможность выбора в отношении НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 9 января. /ТАСС/. Финляндия должна иметь возможность сохранять пространство для движения в отношении НАТО. Об этом заявил в воскресенье телекомпании Yle глава Минобороны страны Антти Кайкконен.

Он подчеркнул, что "требования гарантий безопасности, выдвинутые Россией США и НАТО, не влияют на пространство для движения или возможность выбора Финляндии в отношении НАТО". "Это одна из тем, которые будут обсуждаться на следующей неделе [на встречах РФ с США и НАТО]. Не думаю, что эта дверь [возможность подать заявку на вступление в НАТО] для нас закроется", - подчеркнул министр.

"Для Финляндии, конечно же, важно, чтобы эти вещи оставались в наших руках. Хотя у нас нет мыслей срочно менять нашу позицию, важно, чтобы у нас сейчас и в будущем было пространство для движения", - указал Кайкконен.

Он отметил, что в ближайших к Финляндии регионах ситуация спокойная и нет никакой непосредственной угрозы, но, "когда в Европе существует напряженность, как сейчас вокруг Украины, это отражается на всей Европе". "Ситуация настолько напряженная, что мы не можем в данный момент категорически исключить и военные действия", - добавил министр.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё указал, что его страна в сфере внешней политики и политики безопасности остается стабильной, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО, что обозначено в политической повестке правительства. В своей новогодней речи финский лидер утверждал, что требования гарантий безопасности, которые Россия в декабре выдвинула США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.

Как ожидается 10 января в Женеве начнутся российско-американские переговоры о вопросах безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.