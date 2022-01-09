Правящая партия Кипра обвинила главу МИД в презрении к избирателям и демократии

НИКОСИЯ, 9 января. /ТАСС/. Партия "Демократический сбор" (ДИСИ), являющаяся правящей на Кипре, обвинила в презрении к избирателям и демократии главу МИД Никоса Христодулидиса, который в воскресенье объявил об уходе в отставку с 11 января и выразил свою заинтересованность в участии в президентских выборах 2023 года в обход утвержденных ДИСИ предвыборных внутрипартийных процедур. Свою оценку действиям уходящего главы МИД правящая политическая сила выразила в специальном заявлении, в котором прокомментировала слова Христодулидиса, не пощадившего в эпитетах партийного руководства ДИСИ.

"Господину Христодулидису были предоставлены все возможности для работы в партии, которая его взрастила и продвигала", - сказано в заявлении партии.

В нем подчеркнуто, что ДИСИ предложила провести выборы своего нового лидера, на которых "51 тыс. членов [партии] сделали бы свободный выбор". "Охарактеризовать такой процесс как "джунгли и анархию" - это промах, демонстрирующий презрение к широким массам и демократии", - сказано в заявлении ДИСИ.

По сути, на Кипре теперь дан старт открытой политической "войне" двух потенциальных кандидатов в президенты страны. В минувшую пятницу лидер ДИСИ Авероф Неофиту заявил, что возможная подача Христодулидисом до окончания крайнего срока, истекающего в конце дня 10 января, официальной заявки о намерении претендовать на партийную номинацию в качестве кандидата в президенты от ДИСИ приведет к немедленному проведению внеочередных выборов лидера правящей партии, который автоматически станет и кандидатом в президенты. Тем самым лидер ДИСИ призвал главу МИД принять участие в таких выборах, чтобы избежать возможности выдвижения последнего в президенты в качестве независимого кандидата и уберечь политическую элиту страны от раскола на два широких и не ограниченных рамками членства в ДИСИ предвыборных лагеря.

Христодулидис о выборах лидера ДИСИ

Ранее в воскресенье, объявляя о своей предстоящей отставке, Христодулидис дал понять, что не намерен подавать заявку на участие во внутрипартийных выборах. Он заявил, что активизация внутрипартийных процессов в отношении президентских выборов более чем за год до их проведения "отрицательно влияет на эффективное решение проблем", которые должны решать государство и общество, причем особенно в период, "когда Кипр сталкивается с беспрецедентной глобальной пандемией и с множеством ее социально-экономических последствий".

При этом он подчеркнул, что "был бы заинтересован в участии в президентских выборах 2023 года" при условии, что его кандидатура привела бы к более широкому сотрудничеству политических сил, но выдвинуться в президенты он будет готов только после "диалога с обществом", включая избирателей "Демократического сбора".

Христодулидис также заявил, что сам он "никогда не проявлял интереса к председательству в ДИСИ" и что приход на этот пост "не является предварительным условием для того, чтобы вступить в должность президента" Республики Кипр. Уходящий глава МИД добавил, что его целью "всегда было проведение политики без участия диких животных и без господства тех, кто без разбора показывает свои острые зубы". Христодулидис также заметил, что демократическое правление "не благоприятствует условиям джунглей и анархии", но при этом, "конечно же, не истребляет каких-либо видов, обеспечивая плавное сосуществование всего сущего при наличии уважения и принципов".