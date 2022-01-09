Лидер Ирана не видит препятствий на пути развития сотрудничества с Туркменией

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси приветствовал в воскресенье расширение торгово-экономических отношений с соседней Туркменией. Как передало агентство IRNA, иранский лидер встретился в Тегеране со специальным посланником туркменского президента, заместителем председателя правительства Сердаром Бердымухамедовым и главой МИД Рашидом Мередовым.

"Тегеран не видит никаких препятствий на пути сотрудничества с Ашхабадом и поддерживает предложения по его развитию в области энергетики и транспорта", - заявил Раиси. По его словам, "Иран и Туркмения не просто соседние страны: их народы имеют глубокие культурные и исторические связи".

Ранее Бердымухамедов и Мередов были приняты первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который назвал ирано-туркменские отношения образцом успешного регионального партнерства.

По информации ИРНА, на переговорах туркменской делегации с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном обсуждалась подготовка к визиту в Тегеран президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. С обеих сторон были отмечены хорошие возможности для сотрудничества в сфере транспорта и транзита грузов, технических и инженерных услуг, электроэнергетики, нефти и газа. Иранское агентство не уточнило, когда состоится визит в Тегеран президента Туркмении.

3 января началась реализация трехстороннего соглашения по своповым поставкам газа между Туркменией, Ираном и Азербайджаном. Согласно условиям контракта, ежегодно из Туркмении в Азербайджан через Иран будет поступать от 1,5 до 2 млрд кубометров газа. В среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что реализация трехстороннего соглашения улучшила топливное снабжение северо-восточных провинций страны.