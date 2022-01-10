В США конгрессмен отказался лично ответить на вопросы законодателей о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Конгрессмен Джим Джордан (республиканец от штата Огайо), который ранее считался одним из приближенных 45-го американского президента Дональда Трампа, отказался сотрудничать с членами специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование штурма Капитолия 6 января прошлого года. Соответствующее письмо законодателя опубликовано в воскресенье рядом СМИ, в том числе газетой The Washington Times .

В конце декабря члены комитета предложили Джордану лично ответить на их вопросы в рамках разбирательства. "Как мы понимаем, у вас 6 января был минимум один разговор с президентом Трампом, возможно, их было несколько. Мы бы хотели подробно обсудить с вами данные контакты", - заявил тогда в послании Джордану конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем указанного спецкомитета.

"Этот запрос выходит за рамки любого законного разбирательства, он противоречит ключевым положениям конституции и приведет лишь к дальнейшему разрушению законодательных норм", - ответил республиканец. "Даже если бы у меня была информация для спецкомитета, действия и заявления демократов в Палате представителей свидетельствуют о том, что вы не проводите честное и объективное расследование", - подчеркнул Джордан.

Законодателю было предложено встретиться с членами комитета добровольно. Ему не направляли соответствующую судебную повестку, за отказ подчиниться которой могут быть предъявлены обвинения. В конце декабря конгрессмен Скотт Перри (республиканец от штата Пенсильвания) получил аналогичное приглашение от комитета. Он заявил, что отказывается от предложения ответить на вопросы законодателей.

В спецкомитет, который проводит разбирательство, в настоящее время входят семь демократов и два республиканца. Последние регулярно выступают с критикой в адрес своего однопартийца Трампа.

В прошлом году члены комитета потребовали информацию у ряда бывших помощников 45-го президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.