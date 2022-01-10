В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовали на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"КНБ Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений. В результате на территории города Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", - говорится в сообщении.