Газета Le Temps считает, что ЕС неспособен "навязать свои взгляды" по украинскому досье

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Евросоюз неспособен выступить в роли собеседника, который был бы в состоянии навязать свою точку зрения по украинскому досье, и именно этим объясняется отсутствие ЕС на переговорах в Женеве России и США 10 января. Об этом пишет в понедельник швейцарская газета Le Temps .

"Отсутствие Европейского союза за столом переговоров между Россией и Соединенными Штатами в понедельник в Женеве показывает, что он по-прежнему не является по украинскому досье собеседником, способным навязать свои взгляды", - говорится в статье.

По словам издания, "недостаточно быть официально единым, чтобы в 2022 году иметь вес в стратегическом мировом балансе". "Каковы бы ни были усилия, предпринятые администрацией [президента США Джо] Байдена для заверения европейцев в том, что ничто не будет заключено за их спиной, дипломатическая реальность, на самом деле, говорит о соотношении сил", - отмечает газета, подчеркивая: Россия считает, что только глава Белого дома "может дать гарантии, которых она требует". В свою очередь, "американцы, предупредившие в воскресенье Москву о риске "конфронтации", подтверждают, что они по-прежнему считают себя конечными гарантами безопасности в Старом Свете".

По мнению Le Temps, "в этой формуле нет ничего неожиданного". "Проявляя в начале 2022 года достаточную активность в сфере безопасности и в завоевании своего "суверенитета", Европейский союз по-прежнему не в состоянии предложить военную альтернативу НАТО - альянсу, находящемуся под командованием США с момента его создания в 1949 году", - говорится в статье. Газета считает, что ЕС, который "не хочет думать о себе как о военном союзе", должен в нынешнем контексте "извлечь уроки из этой неспособности", и прежде всего, "потребовать срочного двустороннего диалога с Москвой, как это предложили в прошлом году Франция и Германия". Затем нужно заручиться согласием со стороны "своего естественного союзника США" на участие в "ближайших дискуссиях". И наконец, Евросоюзу следует "определить будущий периметр своего расширения", и таким образом "будущие границы, которые все его страны-члены будут готовы защищать", резюмирует издание.

10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.