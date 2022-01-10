СМИ: шесть террористов ликвидированы на юго-западе Пакистана

ИСЛАМАБАД, 10 января. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана ликвидировали по меньшей мере шесть экстремистов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в городе Кветта (юго-западная провинция Белуджистан). Об этом в понедельник сообщает газета Dawn со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом пакистанской полиции.

По ее сведениям, бой с боевиками ИГ произошел в ходе антитеррористической операции в районе Истерн Байпасс, расположенном в северной части Кветты. Потерь со стороны спецназа не было. В ходе перестрелки шесть экстремистов были убиты. По меньшей мере четырем террористам удалось скрыться, их поиски продолжаются, отмечает издание.

В последние месяцы в Белуджистане сохраняется напряженность из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в этой провинции морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь".